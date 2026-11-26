La presidenta encargada Delcy Rodríguez puso en marcha este jueves 26 de noviembre el Plan Piloto de Atención Integral para Adultos Mayores, en alianza con la Cruz Roja Venezolana.

Esta iniciativa comenzó en el conjunto residencial Jardín Bello Campo, ubicado en Chacao, estado Miranda, con una jornada dirigida a personas de la tercera edad en situación de vulnerabilidad.

El despliegue atendió aproximadamente a 100 adultos mayores y contempló servicios médicos, orientación preventiva, acompañamiento psicológico y entrega de insumos básicos.

Servicios disponibles durante la jornada

Consultas médicas y toma de signos vitales.

Atención de salud mental y apoyo psicosocial.

Entrega de medicamentos y artículos de higiene.

Orientación para prevenir enfermedades y riesgos.

Espacios de encuentro y acompañamiento comunitario.

El plan contempla ampliar su alcance hacia otras regiones de Venezuela durante 2027, mediante jornadas y visitas a comunidades para detectar casos que necesiten atención prioritaria.

Acuerdo entre el Ministerio de Salud y la Cruz Roja

Durante el evento también se formalizó un acuerdo de cooperación entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud y la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, con el propósito de reforzar la asistencia sanitaria, la atención de emergencias y la formación de personal médico y estudiantes de medicina.

Como parte del recorrido, Rodríguez visitó una vivienda atendida por el Plan Venezuela Renace, destinado a la recuperación de hogares e infraestructuras afectadas por los sismos del 24 de junio.

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