Alivio de sanciones al BCV: ¿Permitirá la llegada de remesas en efectivo?

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El presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela (Asobanca), Pedro Pacheco, afirmó este miércoles que la reciente emisión de la Licencia 57 por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos permitirá la reinserción del Banco Central de Venezuela (BCV) en el sistema financiero internacional tras siete años de restricciones.

Según Pacheco a Bancaynegocios, la Licencia 57 permitirá agilizar las transferencias de divisas desde el exterior e incluso contempla la llegada de remesas físicas de dólares a Venezuela. Sin embargo, el directivo aclaró que esto no significa una disponibilidad inmediata de billetes en las taquillas bancarias, ya que el sistema continuará operando principalmente con divisas digitales a través de cuentas nacionales mientras se estabilizan los mecanismos de recepción.

La Licencia 57, emitida por el Departamento del Tesoro de los EE. UU., autoriza operaciones que estaban limitadas desde 2017, por lo cual, según Pacheco, esta medida es fundamental para reducir los costos operativos de la banca pública y del BCV, los cuales se habían elevado considerablemente al quedar fuera del circuito financiero formal.

"Esa licencia va a permitir nuevamente reinsertar a los bancos públicos y principalmente al Banco Central en lo que es el sistema financiero internacional", explicó el directivo en declaraciones a Noticiero Venevisión, señalando que esta conexión es un paso necesario, aunque no suficiente por sí solo, para buscar la estabilización del tipo de cambio y la reducción de la inflación.

Pide paciencia a los ciudadanos por el factor tiempo

A pesar del optimismo del sector, el presidente de Asobanca hizo un llamado a la prudencia y a la gestión de expectativas entre los ciudadanos. Apuntó que las instituciones deben pasar por un proceso técnico de actualización de datos, procesos y metodologías de trabajo con corresponsales extranjeros.

"Tenemos que esperar unos meses para que eso vaya realizándose y lo podamos ver en la economía doméstica", precisó Pacheco, quien subrayó que la implementación logística entre el BCV y las entidades externas requiere tiempo antes de que impacte en el poder adquisitivo del venezolano.

Divisas digitales y estabilidad

Sobre el acceso a moneda extranjera, Pacheco aclaró que la flexibilización no se traducirá en una disponibilidad inmediata de divisas en efectivo (físicas) en las taquillas. Por el momento, el sistema continuará operando mediante divisas digitales a través de las cuentas bancarias.

El objetivo final de esta medida, según la visión de Asobanca, es permitir que los proveedores internacionales y el sistema bancario local operen con mayor fluidez, lo que eventualmente contribuirá a frenar el alza de precios y a recuperar el valor real de los ingresos en el país.

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