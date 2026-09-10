Alivio para los conductores: la eliminación de alcabalas despeja las carreteras venezolanas

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El director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, ratificó durante la emisión de su programa radial Cicpc al Día la suspensión de las alcabalas fijas en todo el territorio nacional.

La orden gubernamental busca atender las históricas denuncias de usuarios y transportistas sobre las múltiples irregularidades en los puntos de control estáticos.

En las vías interurbanas, estos puestos generaban prolongadas retenciones de tráfico que afectaban la movilidad nacional, mientras que en las áreas urbanas se convirtieron en foco de quejas por retenciones injustificadas de conductores bajo diversos pretextos.

Un esquema moderno y dinámico

Rico precisó que la medida contempla una transición hacia un modelo preventivo más ágil, donde la vigilancia policial se mantendrá activa de manera constante mediante recorridos patrullados para reducir los tiempos de respuesta ante eventuales contingencias o delitos.

“El retiro de las alcabalas urbanas no significa la ausencia policial en las calles, sino una presencia más estratégica y moderna”, destacó el jefe del organismo detectivesco.

Transparencia y visibilidad en el patrullaje

Asimismo, la máxima autoridad del CICPC enfatizó las condiciones de operatividad en las que deben desplazarse las unidades policiales desplegadas en las calles y avenidas del país.

Rico instruyó que los funcionarios en labores de patrullaje mantengan encendidas las cocteleras de las unidades de forma permanente, una medida destinada a garantizar la visibilidad institucional, brindar seguridad visual a la ciudadanía y asegurar la transparencia durante los abordajes preventivos.