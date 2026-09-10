Divulgan fotos de "La Tapa del Frasco" tras su detención

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Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), adscritos a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la División de Investigación Penal en el estado Carabobo, aprehendieron a la ciudadana Elizabeth Ochoa, luego de amedrentar a efectivos policiales alegando inmunidad judicial por una supuesta vinculación con el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

La aprehensión se materializó durante un procedimiento nocturno coordinado tras las instrucciones emitidas por la cartera de Interiores para investigar el presunto delito de valimiento de funcionario público.

El caso tomó relevancia pública tras la divulgación de un video en el que la imputada confrontó a los efectivos policiales asegurando que no respondería ante denuncias en su contra.

Durante la discusión verbal, la mujer declaró textualmente "no me creo la tapa del frasco, soy la tapa del frasco", sosteniendo que mientras el ministro mantuviera su cargo administrativo ella no iría a prisión.

Tras identificarse el audiovisual, comisiones de la DAET acudieron a su residencia en la entidad carabobeña para efectuar la detención de manera inmediata.

La fiscalía procesa el caso bajo la figura legal de valimiento de nombre o influencias, conducta tipificada para sancionar a quienes invoquen falsamente vínculos con altos funcionarios para evadir responsabilidades penales.

La ciudadana quedó formalmente a la orden de las fiscalías correspondientes del Ministerio Público en Carabobo para el inicio de la audiencia de presentación.



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