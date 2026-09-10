Comisión Presidencial reporta más de 63 mil edificaciones evaluadas tras el doble sismo

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El presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructura, Francisco Garcés, informó que a la fecha se han evaluado un total de 63.568 edificaciones tras los eventos sísmicos registrados en el territorio nacional.

De acuerdo con el reporte oficial presentado Garces durante una entrevista en VTV, el proceso de categorización por niveles de riesgo se ha distribuido de la siguiente manera:

Etiqueta Verde (Habitables / Sin riesgo estructural): 36.910 estructuras evaluadas.

Etiqueta Amarilla (Uso restringido / Daños moderados): 15.000 edificaciones bajo observación.

Etiqueta Roja (Alto riesgo / Daños severos): 11.658 inmuebles clasificados.

Estás últimas “no deben ser usadas, pero no significa que vayan a ser demolidas. Menos del 10% serán demolidas”, dijo Garcés.