Sectores aéreo y marítimo registran avance progresivo tras el doble sismo

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El ministro para el Transporte, Francisco Garcés, ofreció un balance oficial sobre la reactivación de los sectores aéreo y acuático a nivel nacional, tras la contingencia generada por el sismo del pasado 24 de junio.

En compañía de la ministra para el Turismo, Daniella Cabello, Garcés detalló los avances logrados en el flujo de pasajeros y en el transporte de mercancías en las principales infraestructuras del estado La Guaira y del resto del territorio al cumplirse una semana de la puesta en funcionamiento de los terminales temporales.

Afirmó que se han restablecido el 49% de las operaciones aéreas y el 46% de los vuelos internacionales. Además, actualmente se encuentran operando 11 líneas aéreas internacionales y 8 nacionales en la principal terminal aérea del país.

Recuperación de la operatividad portuaria y de carga

En el ámbito marítimo y logístico, indicó que se registró un incremento del 8% en la entrada de contenedores a los puertos de la nación.

Mientras que la atención del volumen de carga mostró un incremento del 10% en comparación con los registros del año anterior. Asimismo, se confirmó la restitución plena de las condiciones operativas en las instalaciones portuarias de La Guaira.