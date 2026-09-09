Delcy Rodríguez se reúne con sectores productivos y gremiales para evaluar la estabilidad laboral y económica

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Este miércoles, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, lideró una reunión de trabajo junto a representantes de los sectores empresarial, sindical y gremial del país, con el objetivo de abordar aspectos clave enfocados en el fortalecimiento del aparato productivo, la paz social y la estabilidad del mercado laboral venezolano.

La mandataria encargada hizo énfasis en la trayectoria de reactivación económica que experimenta la nación y precisó que el 91% de los recursos fiscales obtenidos se destina de forma directa a la atención del sistema de protección social y al cumplimiento de las reivindicaciones de la fuerza trabajadora.

El encuentro sirvió como plataforma para ratificar la disposición del Ejecutivo nacional de sostener espacios de concertación continuos con los diversos actores económicos y sociales del territorio.

A través de esta mesa de diálogo, el Gobierno nacional busca consolidar acuerdos estratégicos que permitan potenciar la producción nacional, garantizar la paz laboral e impulsar una nueva fase de crecimiento y desarrollo integral en beneficio de la población.