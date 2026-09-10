¿Quiénes reciben el bono de más de Bs. 90. 000 por el Sistema Patria?

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El Gobierno nacional inició este miércoles 9 de septiembre de 2026 la asignación del Bono de Corresponsabilidad y Formación, correspondiente al mes en curso, a través de la Plataforma Patria.

El beneficio está destinado a funcionarios de nómina especial en sectores estratégicos e instituciones del Estado Como la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), PDVSA y Cantv.

El monto asignado para esta entrega se ubicó en Bs. 95.760,00, el cual varía de acuerdo con el cargo, la nómina y la evaluación del personal en sus respectivos organismos.

Los usuarios asignados reciben la confirmación del depósito mediante un mensaje de texto personalizado proveniente del número corto 3532 o una notificación directa en la aplicación móvil veMonedero.

Cronograma de Asignaciones Patria

Junto con el Bono de Corresponsabilidad y Formación, la Plataforma Patria mantiene activos los desembolsos de otros estipendios y programas sociales dirigidos a la población:

Bono Único Familiar: Cierra su ciclo de asignación directa este 10 de septiembre , con un ajuste al alza en su monto con respecto al período anterior.

Estipendio Enseñanza Media: Dirigido a estudiantes matriculados en el sistema de educación pública nacional.

3. Protocolo de Registro en el Sistema Patria para Nuevos Usuarios

Para optar a la recepción de asignaciones directas, el usuario debe formalizar su inscripción en el portal institucional cumpliendo los siguientes pasos:

Ingresar al portal oficial de la Plataforma Patria y seleccionar la opción «Usuario Nuevo / Registrarse». Ingresar el número de cédula de identidad, número telefónico activo y fecha de nacimiento. Confirmar el código de validación enviado vía SMS al teléfono celular registrado. Completar los datos de perfil geográfico (dirección de habitación) y la conformación del núcleo familiar en la pestaña Hogares de la Patria. Crear una contraseña alfanumérica segura e ingresar al portal para validar la cuenta.

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