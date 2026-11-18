La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes 17 de noviembre, en sesión ordinaria y en primera discusión, el Proyecto de Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Económico Financiero 2026, tras la presentación realizada por el diputado Ramón Lobo.

El texto legislativo, estructurado en seis artículos, será remitido ahora a las comisiones permanentes correspondientes para la elaboración de los informes técnicos de rigor, paso previo a su retorno al hemiciclo para su segunda y definitiva discusión.

Durante su intervención, Lobo detalló los techos financieros contemplados en la normativa: un monto aproximado de 11.600.000 bolívares destinados a la contratación de proyectos y desembolsos, sumados a 1.180.000 millones de bolívares orientados al servicio de refinanciamiento o reestructuración de la deuda pública.

"Esta ley complementaria va a permitir darle la posibilidad al Ejecutivo de ejecutar recursos que sean inyectados en mejorar las condiciones de vida, los servicios públicos y generar condiciones para el fortalecimiento de la actividad productiva", afirmó el parlamentario.

El diputado vinculó la aprobación del instrumento con los avances de la gestión económica del Ejecutivo nacional y el restablecimiento de canales financieros externos.

Lobo destacó que el proyecto responde a las gestiones impulsadas por la presidenta Delcy Rodríguez para ampliar el radio de acción financiero del país ante organismos como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Recordó que la política de endeudamiento vigente prioriza inversiones estructurantes, citando que en la ley ordinaria del presente año el 60 % de los recursos se dirigieron al sistema eléctrico nacional y un 10 % al sector agua.

El legislador resaltó las recientes cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), que reportan un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 7,24 %, acumulando 22 trimestres consecutivos de expansión con un repunte superior al 6 % en el sector no petrolero.

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