La compañía Metro de Caracas informó que este martes prestará servicio comercial en horario especial con el propósito de respaldar el retorno seguro de los aficionados que asistirán al duelo de la pelota criolla entre los Leones del Caracas y los Navegantes del Magallanes en el Estadio Monumental de Caracas “Simón Bolívar”.

Según el reporte difundido por el sistema de transporte, la jornada nocturna especial se mantendrá activa desde las 11:00 p. m. de este martes 17 de noviembre hasta la 1:00 a. m. de la madrugada del miércoles 18.

La empresa ferroviaria definió un protocolo específico de circulación:

Estación de embarque: El ingreso de pasajeros al sistema estará habilitado de forma exclusiva por la estación La Rinconada.

Estaciones de salida: El resto de las paradas operativas en la red funcionarán únicamente para el desembarque de usuarios, quienes deberán abandonar las instalaciones a través de la puerta de servicio.

Despliegue de resguardo integral

Para brindar tranquilidad a los asistentes durante todo su recorrido de regreso a sus hogares, el operativo especial contará con un dispositivo permanente de vigilancia y custodia articulado entre funcionarios de la Guardia Patrimonial del Metro, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).