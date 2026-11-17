Representantes de la sociedad civil organizada, con el apoyo de 85 agrupaciones, participaron en el acto de lanzamiento del Consejo Nacional de Participación Ciudadana de Venezuela (CNPC), instancia que recopilará propuestas para la reconstrucción del país.

Desde los espacios del auditorio de la escuela de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela (UCV), líderes sindicales, miembros del Movimiento Estudiantil, trabajadores de diferentes sectores y profesores universitarios coincidieron en la necesidad de consultar a la mayor cantidad de grupos y así corregir las fallas que, por años, han afectado severamente al Estado.

Participación en un click

El empresario y excandidato a las primarias opositoras de 2023, César Paúl Almeida presentó la app Victoria, a través del cual los interesados pueden sumarse a un debate nacional que derive en un “anteproyecto de un pacto refundacional” e impulsar el desarrollo social que demandan los ciudadanos.

“Me siento orgulloso de decirles que hemos desarrollado en nuestra empresa una plataforma que nos va a ayudar a canalizar, a gestionar todas esas solicitudes. Le dimos forma a unos algoritmos con análisis matemáticos, con umbrales y criterios claramente definidos para que, a través de ellos, todas las personas, a lo largo y ancho del país, puedan registrarse y construir su liderazgo dentro de esa plataforma. Tenemos una estructura piramidal, porque queremos sacar desde allí que emerjan de abajo hacia arriba todos esos liderazgos, que puedan ocupar esos cargos de 1.136 parroquias y que tengamos liderazgos a nivel nacional que salgan de allí abajo, de la misma gente, y que desactivemos por completo todo eso que es el `amiguismo`, lo cual nos ha traído muchos daños a lo que es la gestión de nuestro país”.

Aclaró que la iniciativa no les resta competencia a los partidos políticos, sino que impulsa el liderazgo desde las comunidades. Este es el momento de la sociedad civil y que trabajemos para un futuro que tenemos en puerta. Venezuela está pidiendo a gritos que hagamos cosas diferentes, algo distinto por ella para retomar nuevamente esa libertad, esa prosperidad, ese bienestar, porque mirando hacia atrás comprendemos la vida, pero mirando hacia delante vivimos la vida. Yo quiero el bienestar para mis hijas, para los jóvenes”, apuntó.

“Las regiones están muriendo de pobreza”

Entretanto, Luis “Balo” Farías, miembro del Federación Venezolana de Movimientos Ciudadanos Independientes (Fevemoci) indicó que desde el movimiento revisarán las “causas estructurales de la crisis venezolana para que, entre todos los venezolanos, luego de un gran debate de todas las ideas, generemos un anteproyecto de un pacto refundacional que nos conduzca al estadio superior de desarrollo social que estamos aspirando todos los venezolanos”.

Cuestionó que la concentración del poder sea en Caracas, mientras que el interior de la República presente problemas, especialmente, en las fallas con la prestación de servicios públicos.

“Históricamente, uno de los problemas que los presidentes de la República, en un país de 50 presidentes, con 26 militares gobernando 166 años y el resto en gobiernos civiles, es que todo está centralizado en Caracas, mientras que las regiones viven bajo un modelo solamente de petróleo. Las regiones están muriendo de pobreza, teniendo nuestro suelo y nuestro subsuelo una inmensa cantidad de fortalezas que no están siendo explotadas porque el centralismo del poder no permite que se genere esa riqueza para bienestar de la familia venezolana. De eso trata el gran debate nacional que, a través del Consejo Nacional de Participación, todos los venezolanos logremos una gran solución a la crisis”, indicó.

Al cierre de la actividad leyeron un manifiesto que contiene algunas peticiones, entre las que destacan que se ponga fin al gobierno interino de Delcy Rodríguez y se proceda a la instauración de una instancia presidida por Edmundo González Urrutia. También abogaron por una renovación del directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) y que estos funcionarios convoquen a unos comicios simultáneos para escoger al Presidente de la República y los diputados de la Asamblea Nacional (AN).

Por último, exigieron la liberación de los presos políticos que todavía permanecen en algunas cárceles venezolanas.

IBB/ CNP 18.426

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