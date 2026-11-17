El repunte de la industria de los hidrocarburos en territorio venezolano perfila un incremento sostenido en la solicitud de boletos aéreos desde y hacia el país, escenario que permitiría a Copa Airlines ampliar su itinerario de vuelos en el corto plazo, según informó este martes Roberto Pulido, gerente general de la aerolínea en la nación sudamericana.

El dinamismo energético del socio de la OPEP responde al acuerdo suscrito en enero entre Caracas y Washington, mediante el cual se reactivó el despacho de crudo y derivados venezolanos hacia el mercado estadounidense y otras plazas internacionales bajo supervisión de Estados Unidos, refiere Reuters.

De acuerdo con el ejecutivo, la llegada constante de viajeros corporativos está modificando el flujo de pasajeros en las distintas terminales nacionales: “Con la reactivación del sector petrolero, así como de las áreas de tecnología y de servicios, están viniendo muchos hombres de negocios a todas las ciudades”, explicó Pulido, quien ratificó la disposición de la empresa para ajustar su capacidad operativa: “Esa recuperación impulsa la demanda de asientos. En la medida en que la demanda esté ahí, vamos a hacer el trabajo para añadir más frecuencias”.

Expansión de oferta y factor migratorio

Actualmente, la compañía aérea opera una red de 47 frecuencias semanales distribuidas en cinco ciudades estratégicas del país: Caracas, Barcelona, Maracaibo, Valencia y Barquisimeto.

Según las cifras precisadas por Pulido, esta estructura garantiza una oferta total de 15.000 asientos —lo que representa un crecimiento interanual del 35 %—, aunque la meta corporativa apunta a escalar hasta las 50 frecuencias semanales, sujeta a la disponibilidad de flota.

Además del movimiento empresarial, el directivo subrayó que el factor familiar sigue siendo un motor determinante para la ocupación de las aeronaves, impulsado por los traslados recurrentes de la diáspora venezolana —estimada por la Organización de las Naciones Unidas en alrededor de 8 millones de ciudadanos que emigraron durante la crisis económica— para reencontrarse con sus allegados y atender asuntos personales en el país.