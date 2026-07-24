Anuncian plan de financiamiento para reactivar comercios tras los sismos: más de 300 créditos

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A un mes de los trágicos acontecimientos provocados por el doblete sísmico que azotó Venezuela, un total de 300 comerciantes del sector productivo reciben financiamientos.

El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, anunció que la ayuda económica será dirigida a 300 negocios y emprendimientos del estado.

La entrega de estos créditos cuenta con el apoyo de la banca pública y privada, en alianza con diversas instituciones del Estado venezolano. Los recursos permiten la compra de mercancía, la reparación de infraestructuras y el reinicio de las actividades comerciales en la región.

Recuperación de comercios afectados por los sismos en La Guaira

El acto oficial tuvo lugar en la Plaza Bolívar y Chávez de La Guaira. Allí, las autoridades explicaron el destino de los fondos asignados. Cada crédito facilita la reposición de inventarios perdidos y el arreglo de las fachadas e interiores de los establecimientos.

De esta forma, el gobierno regional busca acelerar la estabilidad económica de los comerciantes locales.

Apoyo económico para emprendedores en campamentos transitorios

Por otra parte, el gobernador anunció el inicio de un censo dirigido a las personas alojadas en los refugios temporales. Los equipos de trabajo levantan información detallada sobre los trabajadores que perdieron sus negocios durante la emergencia.

El objetivo de este registro es la asignación de nuevos financiamientos y ayudas integrales que garanticen el sustento de las familias y la reactivación de la economía regional.

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