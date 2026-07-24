Dólar y euro BCV para hoy 24 de julio: así se cotizan las monedas este feriado nacional

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El Banco Central de Venezuela (BCV), fijó las tasas del dólar y euro oficiales que estarán vigentes para este viernes 24 de julio, las cuales presentaron un aumento mínimo en comparación con el precio del cierre anterior.

La moneda estadounidense se cotiza en 742,22 bolívares por unidad, de acuerdo con el reporte del BCV en su sitio web. Mientras que el euro BCV se tasa en 844,21 bolívares.

Por cuarto día consecutivo, las divisas solo suben unos céntimos.

Por motivo del feriado de este 24 de julio en conmemoración del natalicio del Libertador Simón Bolívar, la tasa se mantendrá vigente hasta el lunes 27 de julio.

Según la entidad financiera, el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada.

Estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados, además de pagos de servicios dentro del país.

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