Lluvias en Venezuela: despliegan efectivos de seguridad para monitorear varias regiones del país

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Ante la llegada de la temporada de lluvias al país y el paso de las ondas tropicales por varias regiones, los efectivos de seguridad se desplegaron para monitorear los riesgos.

De acuerdo con el reporte de AVN, efectivos del sistema NAcional de Gestión de Riesgo y de Protección Civil se encuentran en monitoreo permanente.

Efectivos desplegados por lluvias

Los efectivos que están desplegados, están ejecutando un seguimiento estricto sobre el comportamiento hidrológico en áreas de riesgo como ríos, quebradas, caños y desagües en los estados afectados por las lluvias.

Asimismo, realizan la evaluación de los niveles caudales, con el fin de disminuir los riesgos oportunamente.

Cabe destacar que el Instituto Nacional de Metereología e Hidrología (Inameh) estima que persistan las lluvias de intensidad variable con actividad eléctrica y ráfagas de viento en varias regiones.

¿Cuáles son las regiones de mayor riesgo?

En este sentido, el Inameh señaló en su boletín de este jueves 23 de julio, que las regiones occidental y llanera están en riesgo de afectaciones por las lluvias y los estados que están bajo vigilancia estricta son los siguientes:

Apure

Barinas

Portuguesa

Cojedes

Yaracuy

Trujillo

Mérida

Táchira

Zulia

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