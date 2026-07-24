LATAM Airlines mantendrá la ruta Bogotá–Barcelona durante agosto: conozca el itinerario

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LATAM Airlines Colombia anunció la continuidad de su ruta entre Bogotá y la ciudad de Barcelona (Venezuela) durante el mes de agosto.

La decisión busca garantizar la conectividad aérea, facilitar el intercambio comercial y promover el reencuentro de familias y empresarios con vínculos a ambos lados de la frontera.

La aerolínea mantendrá dos frecuencias semanales, operando los días lunes y viernes en aeronaves Airbus A320, con capacidad para 174 pasajeros.

Itinerario de los vuelos y conexiones internacionales

Los horarios de operación para la ruta se mantienen establecidos de la siguiente manera:

Salida desde Bogotá (BOG): 7:35 a. m. (hora local) con destino a Barcelona.

Salida desde Barcelona (BLA): 11:40 a. m. (hora local) con destino a Bogotá.

A través del centro de conexiones en la capital colombiana, los pasajeros procedentes de Venezuela podrán conectar con la red internacional del grupo LATAM, que abarca más de 140 destinos en 27 países, consolidando a Bogotá como un punto de enlace regional.

Los boletos para esta ruta se encuentran disponibles a través del sitio web oficial de la aerolínea (www.latam.com) y su aplicación móvil, plataformas en las que los usuarios también pueden consultar el estatus de sus vuelos y gestionar cambios en sus itinerarios.