Delcy Rodríguez a militares: Su ascenso no es de oficina, es de estar en el terreno con el pueblo

Suscríbete a nuestros canales

Durante un acto de ascenso militar destinado a oficiales y tropas profesionales de la Guardia de Honor Presidencial y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, exaltó el rol de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la atención de la emergencia nacional provocada por el doble sismo del pasado 24 de junio.

La mandataria enfatizó que el reconocimiento otorgado a los efectivos responde a su labor directa en las áreas afectadas y en el acompañamiento a las familias damnificadas.

"El ascenso de ustedes hoy no es un ascenso de oficina, no es un ascenso de uniforme planchado de gala; es un ascenso de estar en el terreno acompañando al pueblo de Venezuela en estos momentos dolorosos de las familias que han perdido a seres queridos", afirmó Rodríguez durante su intervención.

Rodríguez recordó que la tragedia natural coincidió con el Día del Ejército, jornada en la que los componentes militares suspendieron cualquier actividad protocolar para abocarse de forma inmediata a los operativos de contingencia y rescate.

Subrayó que, tras registrarse los movimientos telúricos, las unidades castrenses se desplegaron en cuestión de minutos en los epicentros del desastre realizando trabajo continuo de la FANB en el estado La Guaira, precisando que los efectivos se mantienen distribuidos "de extremo a extremo, desde Caraballeda hasta Catia La Mar, zona por zona".

Reconocimiento a la Guardia de Honor Presidencial

Durante la ceremonia, la mandataria condecoró el estandarte de la Guardia de Honor Presidencial con la Medalla "Héroe de Venezuela", reconociendo el desempeño del cuerpo en la logística de recepción y resguardo de las brigadas internacionales de rescate que arribaron al país.

Concluyó señalando que los ascensos representan un acto de justicia y mérito al esfuerzo, la disciplina y el profesionalismo demostrado ante las situaciones complejas que ha enfrentado el país durante el año 2026.