Delcy Rodríguez acuerda hoja de ruta con el BID para reconstrucción de viviendas: los fondos contarán con todos los mecanismos de auditoría

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, se reunió este jueves con los directivos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la ciudad de Caracas.

Durante el encuentro, definieron la hoja de ruta enfocada en la reconstrucción económica y social del país tras los terremotos de 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio que deja a la fecha más de 5 mil personas fallecidas y más de 17.900 damnificados.

Delcy Rodríguez se reúne con el BID

Durante el encuentro, estuvieron presentes la vicepresidenta de Países e Integración Regional, Anabel González, así como el jefe de la oficina del BID, Andre Soares y el gerente general para Países Andinos, Miguel Coronado, quienes lideraron la delegación internacional.

Por la parte del Ejecutivo Nacional, se contó con la presencia de los ministros de Economía, Obras Públicas y Energía, también participaron, Luis Pérez, presidente del Banco Central de Venezuela (BCV); y Christiam Hernández, vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el viceministro de Hacienda.

Reconstrucción económica y social de Venezuela

Cabe destacar que tanto el BID como el Banco Mundial manifestaron su disposición a brindar ayuda no reembolsable con el fin de reconstruir al país tras el doblete sísmico.

Con estos fondos se busca estabilizar al país en el ámbito económico y normalizar las relaciones técnicas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Por su parte, la mandataria aseguró que los recursos que se reciban dentro del marco de esta hoja de ruta serán dirigidos en su totalidad a la reconstrucción de viviendas para los afectados por los terremotos y contarán con todos los mecanismos de auditoría.

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