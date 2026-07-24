Restituyen conectividad al 100%: culminan reparaciones del cable submarino Cirion

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La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), anunció este jueves que ya se restituyó por completo la conectividad del país.

A través de su portal web, el organismo informó que ya culminaron las reparaciones del cable submarino Cirion, el cual se vió afectado tras los terremotos que se registraron en el país el pasado 24 de junio.

Restituyen conectividad al 100%

De acuerdo con Conatel, se realizaron las "pruebas definitivas de enlace", permitiendo así que "la red retorne a sus condiciones de diseño y estándares de rendimiento originales".

Destaca que esto permitirá que se blinde "el tráfico de datos y garantiza la capacidad internacional que demanda el ecosistema digital del país".

Cable submarino Cirion

Según reza el escrito, este cable submarino Cirion "forma parte de una arquitectura regional que abarca más de 105.000 kilómetros de fibra óptica y 18 estaciones de amarre, conectada al backbone Tier-1 regional (AS3356)".

Asimismo, resalta que Conatel mantendrá "su labor permanente de supervisión e inspección sobre la infraestructura crítica de telecomunicaciones para garantizar una conexión estable, segura y de calidad en todo el pueblo venezolano".

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