Cielos despejados este 24 de julio: conozca el reporte del Inameh para las próximas horas

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) publicó el pronóstico del clima en el país para las próximas horas. De acuerdo con el informe, en la región Capital, se espera un cielo parcialmente despejado con baja probabilidad de precipitaciones.

El instituto detalló que, en el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, se esperan mantos nubosos alternados para la primera hora del día, con probabilidad de lluvias o lloviznas.

Prevén cielos parcialmente despejados para la región Capital

Para horas del mediodía, se prevén cielos parcialmente despejado con poca probabilidad de precipitaciones.

Por otra parte, persisten mantos nubosos asociados a lluvias o chubascos y descargas eléctricas, en áreas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Monagas, Sucre, los Llanos Occidentales y Centrales, la Región insular, Andes y Zulia.

Sin embargo, no se descartan en el resto del país nubosidad parcial y algunas zonas despejadas, detalló el Inameh.

Ondas tropicales que llegan a Venezuela en los próximos días

Finalmente, el ente meteorológico indicó que se ubicará la onda tropical número 28 al sur de México, mientras que la número 29 se encuentra al noroeste de Zulia y se estima su llegada a Guayana Esequiba en las próximas horas.

La onda número 30 se desplaza sobre el Océano Atlántico central tropical, se estima su llegada a la misma entidad entre los días domingo 26 y lunes 27.

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