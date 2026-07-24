Exigían 300 dólares para liberar a su víctima: el rescate de un joven secuestrado en Zulia

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Un joven de 22 años fue la víctima de un secuestro con tortura, por parte de hombres desconocidos, quienes exigían a su familia la suma de 300 dólares para su liberación.

De acuerdo con el reporte de El Siglo, funcionarios del Servicio de Investigación Penal de la Policía Bolivariana (SIPEZ) rescataron en el estado Zulia al ciudadano.

Pedían 300 dólares para liberar a su víctima

Las autoridades revelaron que la víctima era mantenida en cautiverio presuntamente para obligar a su familia a saldar una deuda pendiente de 300 dólares.

Fue la madre del joven quien acudió ante los organismos de seguridad para formular la denuncia. La mujer detalló que comenzó a recibir constantes mensajes de extorsión a través de la aplicación WhatsApp.

Al parecer, los secuestradores le exigían el pago en divisas a cambio de no atentar contra la vida de su hijo.

Durante su cautiverio en una vivienda de la zona, el joven estuvo sometido a fuertes amenazas y agresiones físicas por parte de sus captores.

El rescate de un joven secuestrado en Zulia

Tras recibir la denuncia, las comisiones policiales iniciaron las labores de inteligencia e investigaciones de campo. Posteriormente, lograron acordar una entrega controlada del dinero en la carretera que conduce hacia La Concepción, en el municipio Maracaibo.

Los agentes se desplegaron en el sitio pactado para el intercambio y, una vez que los sospechosos llegaron con la víctima, los interceptaron.

En la acción táctica se logró la liberación inmediata del ciudadano y la aprehensión en flagrancia de cuatro personas implicadas en el hecho.

Los presuntos secuestradores quedaron identificados como Omar Enrique González Munives (28), Jonathan José Chirino Pérez (26), María Antonieta Castro Villa (25) y Ingrid Yamileth López Villa (29).

El procedimiento quedó a disposición del Ministerio Público, organismo que continuará con las investigaciones de rigor para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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