Arranca el período lluvioso en Venezuela: ¿En qué estados comenzaron las precipitaciones?

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) confirmó el comienzo oficial de la temporada de lluvias en el territorio nacional, así lo confirmó el presidente del organismo, Reidy Zambrano.

Según declaró a Venezolana de Televisión, el país abandona la etapa seca para dar paso a la Zona de Convergencia Intertropical, el sistema que rige las precipitaciones en la región.

Actualmente, Venezuela se encuentra bajo la influencia de La Niña, aunque los indicadores técnicos apuntan a cambios próximos en el sistema meteorológico, y explicó que el ciclo inició de forma progresiva en los estados Apure, Táchira y Mérida.

“Estamos ingresando al periodo lluvioso bajo efectos de La Niña, una Niña que se ha ido debilitando y que, según todos los modelos, tanto estadísticos como dinámicos, estamos estimando que en el segundo semestre pueda haber un cambio al fenómeno de El Niño”, señaló Zambrano.

Medidas de prevención ante la declinación solar

Debido a la actual incidencia de los rayos solares y las condiciones atmosféricas, las autoridades emitieron una serie de prohibiciones y recomendaciones para evitar incidentes forestales.

Se debe evitar las quemas para zafras de caña sin la debida supervisión técnica y prescindir de encender fuegos en parques nacionales o zonas protegidas.

Asimismo, los conductores deben abstenerse de arrojar cigarrillos encendidos a la intemperie y se prohíbe el uso de fuego en los vertederos de basura. Estas medidas buscan mitigar riesgos durante la transición estacional que vive el país en este mes de marzo.

Contexto de la emergencia climática global

El Inameh destacó que los patrones actuales se enmarcan en un aumento sostenido de las temperaturas globales. Zambrano advirtió que desde 1980 cada década ha superado en calor a la anterior, registrándose récords mensuales consecutivos desde junio de 2023 en todo el planeta.

“Estamos atravesando uno de los peores desafíos de la humanidad, como es la emergencia climática”, afirmó el funcionario, añadiendo que “estos cambios tan rápidos y a gran escala tienen repercusiones negativas que no dejarán de sentirse durante siglos y, posiblemente, milenios”, según el balance oficial presentado.

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