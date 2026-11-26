Este miércoles 25 de noviembre arribaron al país más de 170 venezolanos repatriados desde Estados Unidos (EEUU) en un vuelo dentro del marco de la misión Vuelta a la Patria.

A través de sus canales oficiales el presidente de la gran Misión Vuelta a la Patria, Mervin Maldonado, difundió los detalles sobre el arribo de este vuelo proveniente desde EEUU.

Vuelo N° 190

De acuerdo con la información proporcionada este miércoles llegaron un total de 172 venezolanos a la Base Aérea Libertador del estado Aragua.

Asimismo, señaló él también diputado a la Asamblea Nacional, que se trata del vuelo N° 190 que forma parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

"Hasta las puertas de sus casas"

Adicionalmente, destacó Maldonado que "un gran equipo multidisciplinario, desplegados como siempre con todos los protocolos de atención integral", recibió a estos 172 ciudadanos venezolanos tras su arribo al país.

Informó también que todos fueron trasladados hasta las puertas de sus hogares alrededor del país.

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