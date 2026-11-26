El ministerio de Interior, Justicia y Paz, anunció este miércoles la activación de mesas de trabajo para reforzar la seguridad en los liceos.

A través de sus canales oficiales, el ministerio de Justicia difundió los detalles de este plan con el objetivo de construir estrategias para garantizar la seguridad en los entornos escolares.

Seguridad en liceos del país

De acuerdo con la información proporcionada, "la Dirección General de Prevención del Delito (DPD) desplegará mesas de trabajo en los liceos de todo el país para escuchar directamente a los estudiantes".

Asimismo, señala que construirán "estrategias que garanticen entornos escolares libres de violencia y riesgos", así lo aseguró la directora general de DPD, Luzmialit Perdomo.

"Estamos a la orden para garantizar que cada liceo sea una zona segura y podamos mitigar cualquier riesgo", aseguró Perdomo.

"Mi liceo, mi zona segura"

En este sentido, Perdomo señaló que detectará tiempo y frenar las situaciones que afecten la estabilidad de las aulas se logrará gracias a la articulación entre los voceros estudiantiles y los órganos de seguridad ciudadana.

El plan "Mi liceo, mi zona segura" contará con el respaldo del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, y de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

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