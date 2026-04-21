Asobanca: ¿Conviene dolarizar Venezuela?

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El presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Venezuela (Asobanca), Pedro Pacheco Rodríguez, proyectó una inflación de un solo dígito para los próximos meses tras la flexibilización de sanciones al Banco Central de Venezuela, y dio su perséctiva sobre una eventual dolarización.

Sobre la estructura monetaria del país, el directivo descartó la implementación de una dolarización oficial de forma inmediata. Pacheco subrayó que es un tema "muy sensible" y que debe analizarse "con mucho cuidado".

En su lugar, propuso adoptar un modelo similar al de Perú, basado en el bimonetarismo, un esquema que permite la circulación paralela de la moneda local y el dólar, ajustando su uso mediante políticas monetarias según sea necesario: "Ir en este momento a una dolarización no lo veo conveniente y creo que deberíamos trabajar en un esquema de bimonetarismo".

¿Qué pasará con el PIB venezolano?

Asimismo, el directivo prevé que esta estabilidad impulse la cartera de crédito del 3% al 20% del PIB en un plazo de tres años, bajo un modelo económico que priorice el bimonetarismo sobre la dolarización total.

El representante gremial sostuvo en sus estimaciones que el segundo trimestre "va a ser mejor" que en la primera parte, y añadió que "también el segundo semestre va a ser mejor que el primero".

Explicó además que el control del índice inflacionario impactará directamente en la capacidad de compra de los ciudadanos, lo que a su vez dinamizará el sector bancario.

"Hay una tendencia favorable y esa disminución de la inflación que todos esperamos, que se va a traducir también en ese poder adquisitivo, va a permitir el crédito", indicó.

Metas para la cartera de crédito nacional

Actualmente, el financiamiento bancario en Venezuela representa apenas el 3% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, el presidente de Asobanca trazó una hoja de ruta para elevar estas cifras a niveles competitivos.

"La idea es que en el corto plazo, 2 o 3 años, eso pueda llegar a representar el 20% y (hay que) trabajar para alcanzar los estándares que tiene la región que en promedio tiene un 50%. Eso es factible", señaló.

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