Asobanca estima cuándo podrían volver los créditos bancarios: incluyendo préstamos hipotecarios

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Los venezolanos siguen a la espera de la activación de la cartera crediticia, casi inexistente desde hace varios años. El incremento de ingresos por conceptos petroleros en las últimas semanas, ha avivado las posibilidades de que los créditos.

Este 25 de marzo, el presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela (Asobanca), Pedro Pacheco, señaló que los créditos otorgados por los bancos podrían «volver a fluir» durante los últimos meses del año, no solo para capital de trabajo de empresas, sino también para particulares (vehículos, tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios).

"Tenemos que trabajar lo que son los plazos, que tú puedas pagar un crédito en dos, tres años. Las variables están dadas para que eso ocurra, cuando vemos que la economía va crecer un 10% (...) cuando hablamos del sector bancario, vemos que este va crecer un 30 o 40%. Cuando ves ese nivel de crecimiento, el crédito debe empezar a fluir", señaló Pacheco durante una entrevista radial con el periodista Roman Lozinski.

El dirigente del sector bancario, destacó el incremento en el flujo de divisas. Mientras que en el primer trimestre de 2024 se recibieron 900 millones de dólares, en el mismo periodo de 2026 la cifra alcanzó 2.050 millones, según sus apuntes.

Por último, sobre las divisas oficiales del Banco Central de Venezuela (BCV), sostuvo que, el tipo de cambio promedio para el segundo trimestre podría estabilizarse alrededor de los 550 bolívares por dólar.

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