Subasta de divisas para personas naturales: lista actualizada de bancos disponibles para la compra

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l economista y socio fundador de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, detalló los ajustes recientes en el sistema bancario venezolano para la canalización de moneda extranjera. Esta actualización busca establecer mayor orden y previsibilidad en el acceso formal a divisas, bajo la gestión directa del Banco Central de Venezuela (BCV).

El esquema principal se mantiene bajo el Sistema de Subastas Electrónicas, operado actualmente por las instituciones Banesco, BNC, Provincial y Mercantil. Hasta la fecha, el mecanismo ha completado cuatro rondas de asignación, con montos que oscilan entre los 200 millones y 300 millones de dólares por jornada, informó FinanzasDigital.

El BCV ha extendido la autorización para operar en este mercado a un grupo diverso de bancos públicos y privados. La lista de nuevas entidades incluye a Bancamiga, Banplus, Banco Plaza, Bancaribe, Sofitasa, Banco Activo, Fondo Común, Banco Caroní, Banco Exterior, Banco de Venezuela, Banco del Tesoro y Banco Digital de los Trabajadores (BDT).

Requisitos y limitaciones para usuarios

Para las personas naturales, el acceso a la compra de dólares oficiales contempla normativas estrictas de cumplimiento obligatorio. Se permite únicamente una solicitud de compra por día y el usuario debe poseer una cuenta activa en moneda extranjera, además de saldo disponible en bolívares para la liquidación inmediata.

Los fondos se acreditan de forma electrónica, usualmente al siguiente día hábil de la operación. Es importante destacar que no existe entrega de divisas en físico, por lo que el uso de los fondos se limita exclusivamente a transacciones mediante tarjetas internacionales o virtuales emitidas por las propias instituciones bancarias.

Proyecciones del sistema cambiario

La estructura actual presenta una dinámica de modificación constante en sus procesos. Según palabras exactas de Grisanti, la información sobre las instituciones participantes y sus modalidades “ha cambiado recientemente y seguirá cambiando”. Este comportamiento responde a un proceso de calibración progresiva en la arquitectura cambiaria diseñada por el BCV para el mercado local.

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