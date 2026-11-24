La comunidad venezolana residente en Perú, estimada en más de 1,5 millones de personas, contará nuevamente con atención presencial para gestionar documentos de identidad entre el 26 de noviembre y el 5 de diciembre. La jornada se desarrollará en la sede de la Embajada de Venezuela en Lima tras el cierre de oficinas ocurrido en julio de 2024.

Durante diez días, los ciudadanos podrán acudir a la representación diplomática para registrar sus datos biométricos destinados a nuevos pasaportes y retirar libretas ya procesadas.

“Seguimos trabajando para acercar nuestros servicios consulares a los venezolanos en el exterior. Estos operativos llegarán a distintos países mientras avanzamos en la normalización de nuestras actividades consulares”, declaró el canciller venezolano, Oliver Blanco en su cuenta de Instagram.

La reactivación temporal ocurre luego de que Caracas rompiera relaciones y clausurara sus sedes consulares en territorio peruano el 30 de julio de 2024.

Previamente, en abril, la organización Unión Venezolana en Perú planteó crear consulados digitales para evitar obstáculos en la regularización migratoria y reducir la vulnerabilidad de los migrantes, informó El Diario.

Cifras poblacionales y estatus migratorio en Perú

De acuerdo con datos de la Plataforma R4V, coordinada por Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Perú alberga entre 1,5 y 1,6 millones de ciudadanos venezolanos. No obstante, los padrones locales contabilizan cerca de 900.000 habitantes, variación vinculada al tránsito hacia terceros países y a los cambios constantes de domicilio.

Respecto a su situación legal, cálculos de la Superintendencia Nacional de Migraciones y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) indican que entre el 56% y el 65% posee estatus regular o tramita su residencia. El grupo restante, ubicado entre el 35% y el 44%, permanece de forma irregular por ingresos en pasos no autorizados, documentos temporales caducados o trabas para cumplir los requisitos exigidos.

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