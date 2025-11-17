Atentos en esta zona del país: pronóstico del Inameh revela dónde lloverá esta semana

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Metereología e Hidrología (Inameh) informó este domingo el pronóstico del clima para la semana del 17 al 23 de noviembre.

A través de sus redes sociales, el Inameh reveló en cuáles zonas del país se esperan precipitaciones de diversa intensidad.

Pronóstico del Inameh

De acuerdo con la información proporcionada por el Inameh, para esta semana se esperan acumulados pluviométricos de leves a moderados sobre el territorio nacional".

Asimismo, indica que estarán concentrados "principalmente al Sur, en Los Andes y el estado Zulia". Destacando que se preven "acumulados leves en la Región insular y costas de nuestra Fachada Atlántica".

Agrega que "los mayores acumulados pluviométricos, que pueden alcanzar rangos extremos iguales o superiores a 150mm", señalando que podrían presentarse en horas de l tarde/noche y durante la madrugada en el Lago de Maracaibo y al sur de Bolívar.

Cambios del miércoles 19 en adelante

En este sentido, el Inameh indica que "en la Región Centro Norte Costera y la mayor parte de la franja central del país se pronostican acumulados significativamente menores a 80mm".

Explica que esto se debe "al aporte de aire seco en niveles medios y altos de la tropósfera desde el Mar Caribe, limitando el desarrollo en esta área del país".

Foto: Cortesía

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube