ATENCIÓN | Aterriza en Maiquetía el primer vuelo comercial proveniente de EEUU en siete años: IMÁGENES

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Cerca de la 1:15 p.m. de este 30 de abril, aterrizó el primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. En la aeronave perteneciente a American Airlines, llegaron 64 pasajeros, incluyendo una delegación del gobierno estadounidense.

Es el primer vuelo proveniente de los Estados Unidos que llega a Venezuela, tras siete años.

Desde la cabina de la aeronave, el piloto ondeó una bandera venezolana tras el aterrizaje.

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