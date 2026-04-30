Histórico

ATENCIÓN | Aterriza en Maiquetía el primer vuelo comercial proveniente de EEUU en siete años: IMÁGENES

Por Robert Lobo
Jueves, 30 de abril de 2026 a las 01:33 pm
ATENCIÓN | Aterriza en Maiquetía el primer vuelo comercial proveniente de EEUU en siete años: IMÁGENES

Cerca de la 1:15 p.m. de este 30 de abril, aterrizó el primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. En la aeronave perteneciente a American Airlines, llegaron 64 pasajeros, incluyendo una delegación del gobierno estadounidense.

Es el primer vuelo proveniente de los Estados Unidos que llega a Venezuela, tras siete años.

Desde la cabina de la aeronave, el piloto ondeó una bandera venezolana tras el aterrizaje.

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