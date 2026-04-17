Autoridades reportan anidación de la tortuga marina más grande del mundo en Venezuela: sepa más

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Las playas del estado Carabobo fueron escenario de un hecho relevante para la conservación ambiental tras confirmarse la anidación de la tortuga cardón (Dermochelys coriacea), considerada la tortuga marina más grande del mundo.

Este evento marca el inicio de la temporada de reproducción de la especie en la región y resalta el valor ecológico de las costas venezolanas como zonas de desove.

El nido fue localizado gracias a la labor conjunta de guardavidas y personal del Instituto de Costas del estado Carabobo (Incret), quienes lograron identificar la presencia del ejemplar en la arena.

Tras el hallazgo, se activaron de inmediato los protocolos de protección para asegurar que el proceso de incubación se desarrolle sin alteraciones humanas.

Vigilancia permanente y coordinación institucional

Las autoridades establecieron un sistema de resguardo especial para proteger el nido durante todo el periodo de incubación. Entre los organismos involucrados se encuentran:

Ministerio para el Ecosecosocialismo (Minec)

Policía de Espacios Acuáticos

Ecorutas Cachirí

Equipos de vigilancia ambiental locales

Este esfuerzo conjunto busca evitar cualquier tipo de daño al hábitat o a los huevos depositados.

Protección legal y sanciones establecidas

Las autoridades recordaron que la tortuga cardón está protegida por la legislación ambiental venezolana, lo que implica una protección absoluta sobre la especie y sus nidos.

Cualquier intervención indebida puede ser considerada un delito, con consecuencias legales que incluyen multas y penas de prisión que van de uno a tres años, dependiendo de la gravedad del caso.

La tortuga cardón cumple un papel clave en el equilibrio de los ecosistemas marinos, ya que ayuda a controlar las poblaciones de medusas. Además, sus nidos aportan nutrientes esenciales al suelo costero, como fósforo y nitrógeno, lo que contribuye a la fertilidad de las playas y a la reducción de la erosión.

Debido a que el periodo de incubación puede durar entre 55 y 70 días, las autoridades hicieron un llamado a la población para sumarse a las labores de protección ambiental.

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