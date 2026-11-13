BCV anuncia incremento de la economía en el país del 7,42%: balance del tercer trimestre 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) anunció este jueves que "durante el tercer trimestre del 2026 el Producto Interno Bruto (PIB) registró un aumento del 7,42% con relación al mismo periodo del año anterior".

A través de su portal web, la entidad financiera publicó este balance asegurando que "con este resultado se alcanzan 22 trimestres consecutivos de crecimiento en la actividad económica".

Incremento de la economía en Venezuela

De acuerdo con la información proporcionada por el BCV, "el dinamismo de la economía estuvo impulsado por el desempeño de la actividad no petrolera, que creció 6,28%".

Asimismo, señaló que entre los sectores que permitieron este incremento destacan las actividades financieras y de seguros, los que registraron un incremento del 29,29%, así como el aumento de la agricultura en un 7,13%, la manufactura avanzó 4,32% y los servicios de alojamiento y comida aumentaron en un 8,95%.

Otros sectores con incremento

En este sentido, señaló que el sector construcción "continúa mostrando un importante crecimiento del 35,75%, impulsada por la inversión para atender los daños en la infraestructura como consecuencia del doblete sísmico de finales de segundo trimestre. Asimismo, el sector privado en su conjunto mostró un sólido desempeño al crecer 8,02%".

Finalmente, la entidad financiera asegura que "el balance general del trimestre muestra una economía que avanza de manera sostenida con un aumento de la formación bruta de capital fijo de 28,25%".

Destacando que "esto evidencia una mayor confianza de los agentes económicos en el aparato productivo nacional y un camino para consolidar el crecimiento".

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