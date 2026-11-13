Pdvsa y Shell firman nuevos acuerdos: expandirán la producción

Firman al menos cinco acuerdos entre Pdvsa y Shell, en aras de reforzar la "alianza técnica" entre ambas empresas de hidrocarburos.

A través de sus canales oficiales, la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), informó sobre estos nuevos acuerdos con la británica Shell.

Pdvsa y Shell firman acuerdos

Según la información difundida por Pdvsa este jueves, con la firma de estos cinco acuerdos se busca consolidar el desarrollo y la inversión en el ámbito energético del país.

Asimismo, destaca que también podrán expandir la capacidad de producción al tiempo que maximizan la confiabilidad de las operaciones en el estado Monagas.

Firma de acuerdos

En este sentido, se supo que la firma de estas cinco órdenes de servicio se llevaron a cabo luego de un recorrido por el Centro Operativo Amana (COA) en el estado Monagas.

Contaron con la presencia del presidente de Pdvsa, Héctor Obregón, junto al vicepresidente Jovanny Martínez. Mientras que por la parte de Shell, estuvo el vicepresidente ejecutivo Adam Lowmass y el vicepresidente comercial de Shell Venezuela, Elías Nucette.

El acuerdo entre estas petroleras fueron suscritos por el director ejecutivo de Producción Oriente de Pdvsa, Hervis Márquez y Elías Nucette por la parte de Shell, cabe destacar que estos se encuentran respaldados por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez y la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao.

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