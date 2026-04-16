Binance en Venezuela: así puedes comprar criptomonedas a través de la banca pública

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El mercado de criptoactivos a través de Binance vuelve a tener representación en la banca pública, y es que tras la emisión de las Licencias N° 56 y 57 por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos, se ha formalizado el alivio de sanciones para el Banco de Venezuela (BDV), el Banco del Tesoro y el Banco Digital de los Trabajadores.

Aunque la medida abarca a las tres principales entidades del Estado, en Binance actualmente es el BDV el banco estatal con el que se pueden realizar las compras de estas monedas electrónicas, específicamente USDT (Tether).

La flexibilización de las sanciones no solo normaliza las transacciones bancarias tradicionales (préstamos, transferencias y servicios de corretaje), sino que despejó el camino técnico y legal para que los usuarios puedan utilizar sus fondos en moneda nacional o divisas depositadas en el BDV para adquirir estos activos digitales de forma segura.

¿Cómo comprar USDT con el BDV en Binance?

Para los interesados en resguardar su valor o transaccionar en el mercado global, el proceso se ha simplificado a través de dos vertientes principales:

Mercado P2P (Persona a Persona): Es el método más usado por los venezolanos. Los usuarios pueden filtrar los anuncios de compra en Binance seleccionando "Banco de Venezuela" como método de pago. Gracias a la nueva licencia, el flujo de bolívares entre cuentas del mismo banco se realiza sin las restricciones operativas del pasado, y permite una liberación de activos casi instantánea al acordarla con el vendedor.

Integración de BPay Global: Con la reciente activación de herramientas de pago directo, los usuarios con tarjetas de débito o cuentas en dólares del BDV pueden vincular sus credenciales para compras directas, y así eliminar la necesidad de intermediarios en ciertos segmentos del mercado.

Esta apertura representa un hito de "alivio financiero" para millones de usuarios. Al contar con el respaldo del banco con mayor número de cuentahabientes del país, la compra de USDT deja de ser una actividad reservada para quienes manejan cuentas internacionales o billeteras virtuales externas.

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