Vuelo 133: Llegan 8 niños venezolanos repatriados desde EEUU

Hoy miércoles 15 de abril 2026, arribó a Maiquetía el vuelo 133 de Vuelta a la Patria proveniente de Estados Unidos.
De acuerdo al reporte oficial, regresan a Venezuela 316 connacionales, entre ellos 8 niños.
¿Qué es el Plan Vuelta a la Patria?
Es un programa social del Estado venezolano que tiene como objetivo fundamental ofrecer el apoyo a los migrantes venezolanos que expresen voluntariamente su deseo de retornar a Venezuela.
En tal sentido, se realiza una serie de articulaciones conjuntas y acciones en el Área de Movilidad Humana con el fin de promover y facilitar el retorno voluntario de los connacionales en aras de su reintegración a la dinámica social, familiar y económica del país.
Requisitos
La parte solicitante debe consignar o remitir lo siguiente:
- Carta de exposición de motivos en la que se exponga de manera detallada el caso, la situación en la que se encuentre el ciudadano(a) que será repatriado, indicando dirección actual y número de contacto del benefiaciado.
Debe anexarse adicionalmente los siguientes documentos:
- Copia del documento de identidad del solicitante (cédula o pasaporte).
- En los casos en que el adulto esté acompañado de un Niño, Niña o Adolescente (NNA) y este último no posea cédula de identidad venezolana, deberá consignar una copia del acta de aacimiento del NNA. Si no es progenitor o representante legal del NNA, deberá presentar una autorización de viaje.
- En los casos en los que el NNA esté acompañado por un solo progenitor, deberá tener la autorización de viaje del otro padre/ madre o representante legal.
- En los casos de NNA con uno o ambos progenitores fallecidos, deberá presentar el Acta de Defunción.
- En los casos de salud o condición médica dignosticada, deberá presentar informes médicos actalizados que prueben la patología señalada y autorización o permiso de viaje del medico tratante.
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