Vuelo 133: Llegan 8 niños venezolanos repatriados desde EEUU

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Hoy miércoles 15 de abril 2026, arribó a Maiquetía el vuelo 133 de Vuelta a la Patria proveniente de Estados Unidos.

De acuerdo al reporte oficial, regresan a Venezuela 316 connacionales, entre ellos 8 niños.

¿Qué es el Plan Vuelta a la Patria?

Es un programa social del Estado venezolano que tiene como objetivo fundamental ofrecer el apoyo a los migrantes venezolanos que expresen voluntariamente su deseo de retornar a Venezuela.

En tal sentido, se realiza una serie de articulaciones conjuntas y acciones en el Área de Movilidad Humana con el fin de promover y facilitar el retorno voluntario de los connacionales en aras de su reintegración a la dinámica social, familiar y económica del país.

Requisitos

La parte solicitante debe consignar o remitir lo siguiente:

Carta de exposición de motivos en la que se exponga de manera detallada el caso, la situación en la que se encuentre el ciudadano(a) que será repatriado, indicando dirección actual y número de contacto del benefiaciado.

Debe anexarse adicionalmente los siguientes documentos:

Copia del documento de identidad del solicitante (cédula o pasaporte).

En los casos en que el adulto esté acompañado de un Niño, Niña o Adolescente (NNA) y este último no posea cédula de identidad venezolana, deberá consignar una copia del acta de aacimiento del NNA. Si no es progenitor o representante legal del NNA, deberá presentar una autorización de viaje.

En los casos en los que el NNA esté acompañado por un solo progenitor, deberá tener la autorización de viaje del otro padre/ madre o representante legal.

En los casos de NNA con uno o ambos progenitores fallecidos, deberá presentar el Acta de Defunción.

En los casos de salud o condición médica dignosticada, deberá presentar informes médicos actalizados que prueben la patología señalada y autorización o permiso de viaje del medico tratante.

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