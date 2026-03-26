Cámara de Aseguradores de Venezuela ratifica su junta directiva para el período 2026 - 2027: Samantha Contreras es la nueva presidenta ejecutiva

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La Cámara de Aseguradores de Venezuela (CAV) ratificó el martes 24 de marzo su junta directiva y designó a Samantha Contreras G. como la nueva presidenta ejecutiva para el período 2026 - 2027.

Durante la Asamblea General Ordinaria de la CAV se ratificó la junta directiva para el nuevo período, reeligiendo por primera vez a una mujer, María Silva Rodríguez de Mercantil Seguros como la presidenta de la misma.

Junta directiva para el período 2026 - 2027

Tras celebrar la asamblea, la CAV ratificó por unanimidad a las siguientes autoridades de la Cámara:

Presidenta : María Silvia Rodríguez Feo (Mercantil Seguros, C.A.)

: María Silvia Rodríguez Feo (Mercantil Seguros, C.A.) Vicepresidente : José Gregorio Vargas Pérez (Seguros Constitución, C.A.)

: José Gregorio Vargas Pérez (Seguros Constitución, C.A.) Directores : José Miguel Reyes Lima (Estar Seguros, S.A.) Gustavo Luengo Decarli (Seguros Caracas, C.A.) Roberto Rodríguez De León (Mapfre La Seguridad, C.A. de Seguros) Alicia Salas Abad (Reaseguradora Delta, C.A.) Ramón Eduardo González Álvarez (Banesco Seguros, C.A.) Ernesto Sabal Savelli (Hispana de Seguros, S.A.) Pedro Luis Carmona Bastardo (La Venezolana de Seguros y Vida, C.A.)

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Presidenta ejecutiva

En la Presidencia Ejecutiva se designó a Samantha Contreras González, quien es abogada de profesión, con una destacada trayectoria en el sector asegurador y áreas afines. Asumirá el cargo el 1 de abril del 2026.

En su trayectoria resaltan cargos como Consultor Jurídico de Banesco Seguros, Directora Legal de Venemergencia y posteriormente como directora de su firma de asesoría “SCG Consultores”.

La Junta Directiva de la CAV para el período 2026-2027 se comprometió a dar continuidad al trabajo que se ha venido desarrollando en los últimos años para el fortalecimiento del rol gremial.

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