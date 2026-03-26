Diosdado Cabello habla sobre el aumento salarial: estos son los pasos para concretarlo

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, hablo este miércoles sobre la posibilidad de un aumento salarial en Venezuela.

Durante la transmisión de su programa semanal, Con el Mazo Dando, el ministro Cabello indicó cómo sería poble un aumento de salario en el país.

Producción en Venezuela

En la transmisión del programa, Cabello hizo referencia al golpe de Estado de 2002, "se paró la producción petrolera en Venezuela" y se producía cero barriles de petróleo en el país para entonces, lo que afectó a la economía venezolana.

Asimismo, indica el ministro que "llegaron las sanciones, desde que Obama (expresidente de Estados Unidos), y nos lanzó la amenaza inusual y extraordinaria", agrega que desde entonces "se ensañaron contra Venezuela, todos los que han gobernado Estados Unidos".

En este sentido, Cabello aseguró que "si levantan las sanciones, nosotros vamos a volver a los tiempos donde Venezuela su pueblo era absolutamente feliz porque tenía un gobierno con qué resolverle los problemas"

Aumento salarial en Venezuela

Al respecto, el ministro Diosdado Cabello dijo que "una cosa es que usted quiera y otra es que no tenga con qué". Agregó que en las marchas de la oposición observó al sindicalista y político Carlos Ortega. A quien calificó de "inmoral" y resaltó que participó "en el robo de las prestaciones de los trabajadores".

Adicionalmente, se dirigió a los que durante las marchas de la oposición solicitan aumentar el sueldo y cuestionó que "¿Dónde está la plata pues? Vamos a buscar la plata". Agregó que "si tuvieramos la plata, no digo una vez, dos veces" se aumentaría el salario en el país.

Sin embargo, Cabello destacó la labor de Nicolás Maduro durante su presidencia al implementar los bonos para "darle facilidad a nuestro pueblo", al igual que lo hace actualmente la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

Finalmente aseguró que "si nos levantan las sanciones, no solo superaremos este problema, si no que adquiriremos el gran compromiso de entregarle a nuestro pueblo todo el poder que necesita".

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube