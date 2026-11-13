Canciller desmiente orden a la PNB para impedir ingreso de eurodiputados a la casa de Perkins Rocha

El ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco, rechazó este jueves las versiones que señalan a su despacho como responsable de prohibir el paso a dos parlamentarios europeos hacia la residencia del jurista detenido Perkins Rocha.

A través de su cuenta oficial en X, el funcionario se desligó el de los bloqueos registrados contra los representantes del Parlamento Europeo Jorge Martín Frías y Hermann Tertsch, al difundir una captura de pantalla acompañada de la etiqueta "fake", para catalogar la información como falsa.

Operativo policial y bloqueo a parlamentarios

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este jueves, cuando los eurodiputados de origen español Jorge Martín Frías y Hermann Tertsch acudieron a la vivienda de Rocha sin lograr ingresar. Una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) custodiaba los alrededores del lugar y bloqueó el acceso de ambos delegados.

De acuerdo con los reportes sobre el procedimiento en el sitio, el funcionario policial que aparentaba liderar el despliegue atribuyó directamente la directriz del cierre a la Cancillería. Previamente, desde el día miércoles, agentes de este mismo cuerpo de seguridad habían comenzado a limitar el ingreso de personas al recinto, incrementando el número de efectivos desplegados en la zona durante la jornada del jueves.

Por su parte, María Constanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha, manifestó ante los medios presentes no saber qué organismo o autoridad emitió la directriz para suspender el régimen de visitas en su hogar.

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