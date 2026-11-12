Denuncian impedimento de entrada a eurodiputados españoles en la casa de Perkins Rocha

La plataforma Comando ConVzla denunció este jueves que funcionarios bloquearon el acceso de los eurodiputados españoles Jorge Martín Frías y Hermann Tertsch a la residencia del abogado Perkins Rocha, impidiendo una reunión previamente programada entre ambos parlamentarios y el jurista, según denunció la organización opositora Comando con Venezuela a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el reporte publicado por la organización opositora en horas de la tarde, los dos representantes españoles del Parlamento Europeo acudieron al domicilio de Rocha con el objetivo de realizar un encuentro previamente pautado.

Al llegar a las inmediaciones del inmueble, funcionarios restringieron el acceso al lugar, lo que imposibilitó la concreción de la reunión, señala la organización.

Exigencias de la plataforma opositora

Tras registrarse el incidente en los alrededores de la residencia, Comando con Venezuela difundió un mensaje en el que describió el procedimiento policial como un atropello contra la actividad de los delegados internacionales.

Asimismo, la agrupación política demandó el fin de este tipo de restricciones y renovó su petición para que se otorgue la liberación total y sin demoras de Perkins Rocha.

Hasta el momento, ningún organismo del Estado ha ofrecido declaraciones públicas para explicar las razones del despliegue de seguridad en la zona residencial ni los motivos que llevaron a prohibir la entrada de los eurodiputados españoles al domicilio del jurista.

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