Nuevo temblor en Falcón este 12 de noviembre: reporte de Funvisis

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), reportó este jueves 12 de noviembre un nuevo temblor en el estado Falcón.

A través de sus canales oficiales, el organismo señaló que el temblor se registró a las 4:56 de la tarde de este miércoles a 64 kilómetros al noreste de Capatarida.

Temblor en Falcón

De acuerdo con la información proporcionada por Funvisis, el sismo tuvo una magnitud de 3.0 y una profundidad de 15.7 km.

Asimismo, señala que el epicentro se ubicó en las coordenadas 11.707 N - 70.834 O a 64 km al noreste de Capataria, ubicada en la en la zona costera occidental del estado Falcón.

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