Carmen Meléndez presenta informe de gestión de 2026: crearán un cenizario para mascotas y parques para neurodivergentes

La alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Carmen Meléndez, presentó este jueves el Informe de Gestión Político y Administrativo 2025, donde destacó los resultados de unos de los proyectos más relevantes del año pasado, Operación Caracas Sonríe.

La líder municipal compartió desde el Teatro Catia que Caracas Sonríe, también llamada como la Caravana de Soluciones, cerró con 56 jornadas en 2025 durante su primera vuelta, que se mantiene este año, en el cual han realizado 11 caravanas más, elevando el total a 67.

Aseguran que irán por la segunda vuelta de la caravana una vez que finalice la primera parte.

Como parte de los retos para 2026, la Alcaldía de Caracas propone profundizar el autogobierno comunal, con la rehabilitación y recuperación de las salas de autogobierno y zonificar los espacios de comercio.

Durante la rendición de cuentas del Informe de Gestión 2025, la alcaldesa explicó que debido al éxito alcanzado por el cenizario de mascotas ubicado en El Junquito, tienen como objetivo crear más, empezando con el Cementerio General del Sur, lo que también correspondería como uno de los trabajos entre el proyecto de restauración del camposanto.

Expresó que el cenizario permite humanizar el adiós que se les da a las mascotas, quienes también son un miembro más de la familia.

Por otro lado, las autoridades municipales trabajarán para acondicionar los parques con espacios para personas neurodivergentes, para que tengan jornadas de esparcimiento sin ser discriminado. Meléndez destacó que este proyecto ya está activo en el Parque Hugo Chávez.

¿Cuáles son los números de la gestión de la alcaldía en 2025?

Durante el evento, la alcaldesa comentó que el presupuesto inicial de 5.500 millones de bolívares logró incrementarse hasta los 15.223 millones de bolívares gracias a los contribuyentes.

En tema de seguridad alimenticia, realizaron 83 jornadas de venta de víveres y 130 ferias del campo, logrando la distribución de 2.000 toneladas de alimentos para los caraqueños.

En materia de infraestructura y seguridad ciudadana, el informe indica la aplicación de 3.000 toneladas de asfalto en las principales vías y la realización de más de 113.000 labores de mantenimiento en plazas y parques. Asimismo, lograron la rehabilitación de 114 canchas deportivas y la entrega de 368 viviendas dignas.

