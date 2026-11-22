Alrededor de 35.000 pasajeros con boletos en la ruta hacia Venezuela quedarían afectados por el presunto cierre definitivo de la aerolínea española Plus Ultra, una medida que todavía no cuenta con confirmación oficial de la empresa, según revelaron fuentes vinculadas a la compañía al portal español OkDiario.

El impacto en los viajeros se suma a otros 45.000 usuarios que ya resultaron perjudicados por la suspensión anterior de distintos destinos, debido a que la conexión con el país suramericano era el único trayecto comercial regular que la firma mantenía en funcionamiento.

Crisis financiera y falta de nuevos fondos

De acuerdo con los datos difundidos por OkDiario, el freno de las actividades responde a problemas de liquidez derivados del aumento en los precios del combustible. A esta situación se sumó el rechazo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a aprobar una nueva inyección de capital para la empresa.

Previamente, la gestión de Pedro Sánchez había otorgado a la compañía un rescate de 53 millones de euros provenientes de recursos públicos. No obstante, la junta directiva admitió recientemente complicaciones para devolver ese préstamo estatal.

Desinformación entre los trabajadores de la empresa

El personal de Plus Ultra tampoco recibió un aviso formal sobre el fin de los vuelos antes de que trascendiera la noticia en la prensa, según detallaron los testimonios recogidos por el medio español.

Durante un encuentro interno realizado el viernes pasado, los empleados preguntaron por qué ya no aparecían pasajes disponibles hacia Caracas en la página web. La respuesta de la empresa en ese momento fue que los asientos estaban agotados.

Sin embargo, este sábado los tripulantes supieron por canales informales, mediante un trabajador que viajaba hacia la capital venezolana, que ese avión cumplía el último itinerario de la compañía. Esta situación dejó sin definir cómo regresará a España el equipo que quedó en territorio venezolano.

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