Las comisiones negociadoras del Ejecutivo nacional y del Parlamento electo en 2015 fijaron este lunes como fecha límite para terminar el cuarto ciclo de reuniones, luego de ampliar el cronograma de trabajo que había comenzado el 13 de noviembre.

La jornada actual requería más tiempo para revisar los temas en agenda. Aunque el plan inicial establecía que las sesiones terminarían el viernes pasado, los equipos acordaron el jueves alargar el proceso por el exceso de asuntos por resolver, informó EFE.

Reuniones paralelas con sectores clave

Mientras avanzaban las conversaciones centrales durante los últimos siete días, la representación de la oposición desarrolló una agenda de consultas con distintos actores nacionales para recoger planteamientos específicos.

Los voceros opositores se reunieron con líderes de comunidades originarias para evaluar las fallas y necesidades en sus territorios. Asimismo, conversaron con especialistas del área energética con el objetivo de demandar claridad en los convenios internacionales de extracción de petróleo firmados por el Estado, además de intercambiar posturas con representantes de organizaciones políticas.

Pactos alcanzados y tareas sin ejecutar

A lo largo de estas negociaciones, los involucrados lograron consensos en materia institucional y de acceso a la información, pero mantienen puntos sin resolver en el ámbito financiero.

Entre los pasos concretos figura la reestructuración completa de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la eliminación de las restricciones digitales aplicadas a diversos portales informativos en internet.

Por otra parte, ambas delegaciones suscribieron un compromiso para rescatar las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra. Pese a ser un requerimiento prioritario en la mesa de negociación, la entrega de estos activos permanece paralizada hasta el momento.

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