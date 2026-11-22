El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) difundió su pronóstico para este domingo 22 de noviembre de 2026, con un reporte firmado por los pronosticadores Torres y Meza. El organismo oficial anticipa nubosidad parcial durante buena parte de la jornada y lluvias o lloviznas en la madrugada y la noche, junto con vientos del noreste a velocidades de 10 a 30 km/h. El boletín indica que la salida del Sol ocurre a las 06:25 HLV y la puesta a las 18:01 HLV, en una fecha ubicada dos días antes de la Luna llena.

Detalles



En el análisis atmosférico, Inameh señala varios sistemas frontales y dos altas presiones sobre el Atlántico norte que modulan el flujo de los vientos alisios y llevan humedad hacia la franja costera. La Zona de Convergencia Intertropical permanece activa sobre el sur del país, mientras la vaguada monzónica interactúa con un sistema de baja presión de 1008 hPa sobre Colombia e incide en el occidente venezolano.

Luvias



Durante la madrugada y la mañana, las lluvias o lloviznas se concentran en Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, el este de Miranda y Falcón, el sur de Amazonas, Táchira, Mérida, Trujillo y el sur del Zulia. Hacia la tarde y la noche, el aumento de la cobertura nubosa trae precipitaciones en Guayana Esequiba, Delta Amacuro, el Nororiente, la Región Central, Bolívar, Amazonas, Lara, Falcón, Barinas, los Andes y Zulia, con estimaciones nacionales de 2 a 35 mm. En la Gran Caracas, que abarca Miranda, Distrito Capital y La Guaira, el boletín destaca el seguimiento regional para la fecha.

Temperaturas



Las temperaturas oscilan entre una mínima nacional de 19 °C y máximas que alcanzan los 35 °C en La Guaira. Los mapas de máximas estimadas marcan picos de 38 °C en Guárico, Anzoátegui, Amazonas y Guayana Esequiba, mientras el mapa de mínimas resalta un registro de 7 °C en Mérida.

Mar



En el ámbito marítimo, el pronóstico de oleaje rige de 08:00 a 20:00 HLV por un lapso de 12 horas y advierte fuerte marejada en el Delta del Orinoco, el Litoral Oriental, el Litoral Central, el Litoral Occidental y la Zona Insular con olas de hasta 1,5 m, y en el Golfo de Venezuela con olas de hasta 2,0 m. Como ente oficial hidrometeorológico, Inameh coordina el monitoreo climático y fluvial para orientar la prevención ciudadana y llama a seguir sus avisos ante cualquier cambio en las condiciones del día.

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