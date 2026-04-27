¿Cómo va el despliegue del Plan Quirúrgico Nacional para docentes?: testimonios

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Arrancó el Plan Quirúrgico Nacional 2026 en todo el país, con atención especial y simultánea en Distrito Capital, Aragua y La Guaira, de acuerdo a información publicada por el IPASME.

¿Qué se sabe del plan?

Las intervenciones son gratuitas y atienden distintas complejidades. El IPASME se encarga de la captación, diagnostico y operación Abarca al personal docente, administrativo y obrero del sector educativo Hay 68 unidades médicas activas en los 23 y Distrito Capital Los centros quirúrgicos de alta tecnología están ubicados en Caracas, Barquisimeto y Barcelona La coordinación directa se realiza a través de las Zonas Educativas para la resolución de procedimientos de baja, mediana y alta complejidad

Hablan los pacientes:

La señora Igdalia Medina, paciente proveniente de Valles del Tuy, estado Miranda, fue intervenida de una eventración, tras haber sido captada por el sistema de salud institucional.

"Me llevaron al hospital de Ocumare con un dolor intenso, pero no tenían los insumos. Una amiga me recomendó venir al Ipasme; el miércoles de esta misma semana me hicieron todos los exámenes y a los tres días ya me estaban operando", relató Medina.

También confirmó que es totalmente gratuito. "Nos ofrecen todo".

Por su parte, la señora Mary Carmen Benarcazeres, paciente del Distrito Capital, aseguró que el proceso fue rápido y recibió todas las orientaciones necesarias en Caracas.

"Me realicé varios exámenes que me pidieron y me llamaron para realizarme la cirugía, fue rápido entre el transcurso de un mes entre la cita, los exámenes y la operación", dijo.

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Finalmente, la paciente certificó la veracidad y el avance de estos operativos: "Para muchos que dicen que no es realidad, que es mentira... yo lo certifico, a mí me consta que esto es un hecho, realidad".