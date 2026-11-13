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Conalot exige nuevo requisito para trámites de registro: Comunicado

Por Selene Rivera
Viernes, 13 de noviembre de 2026 a las 12:16 am
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Conalot exige nuevo requisito para trámites de registro: Comunicado

La Comisión Nacional de Lotería (Conalot) informó sobre un nuevo requisito que solicitará para el registro en su sistema. 

A través de sus canales oficiales compartió un comunicado en el que la Conalot informa a todos aquellos que trabajan con la lotería en sus diferentes modalidades sobre este requisito.

Nuevo requisito para el registro en la Conalot 

De acuerdo con la información proporcionada en el documento, la Conalot "informa los sujetos obligados que explotan actividad de Lotería en sus diferentes modalidades, que de acuerdo a la normativa interna de esta comisión, será indispensable consignar el Certificado Electrónico de Registro de Marca de Producto y Marca de Servicio. 

Asimismo, indica el escrito que estos documentos son emitidos por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) "en la solicitud de trámites de registro ante el Sistema Integral de Conalot como operador de Juego de Lotería (OPJ) y Responsable de Programa Informático (RPI). 

En este sentido, insta a aquellos trabajadores del sector de la lotería a "tomar las previsiones necesarias en el cumplimiento de los procesos administrativos".

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