Nuevo portal de datos abiertos sobre el ingreso petrolero en Venezuela: muestra ingresos y egresos del 2026

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este jueves la activación de un portal web abierto al público sobre el ingreso petrolero en el país durante el 2026.

A través de sus canales oficiales, la mandataria aseguró que este portal web es la "promesa" del pasado 17 de enero donde aseguró que aplicaría una "política de transparencia" respecto a los ingresos y egresos del petróleo en el país.

Portal de datos abiertos sobre ingresos petroleros de Venezuela

De acuerdo con la información proporcionada por la mandataria, "la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la protección del ingreso de nuestros trabajadores y pensionados son compromisos que respaldamos con hechos".

En este sentido, asegura que "cada 100 dólares ingresados por concepto de petróleo y minería entre enero y noviembre 2026, 99 se destinaron al pago de salarios de los trabajadores del sector público y de pensiones".

Ingresos y egresos del 2026

Destaca que el pasado 17 de enero del 2026 anunció "una plataforma digital para que la ciudadanía pudiera monitorear el uso de los recursos y esa promesa se cumple en transparencia soberana.gob.ve".

Asegurando además que se trata de "un portal de acceso público que muestra los ingresos y egresos de enero a noviembre".

Cabe destacar que Rodríguez aseguró que en este periodo de tiempo, los ingresos petroleros sumaron 15.603 millones de dólares, de los cuales 14.710 millones fueron destinados al pago de salarios de los trabajadores del sector público y pensionados.

Resaltó además que "es la prioridad de la inversión laboral y social, con el propósito de recuperar el nivel de vida de los venezolanos".

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