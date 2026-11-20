El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, sostuvo este viernes 20 de noviembre una conversación telefónica con el canciller venezolano, Oliver Blanco, con el propósito de abordar asuntos prioritarios de la agenda económica y comercial entre ambas naciones sudamericanas.

La comunicación diplomática fue confirmada por la Cancillería brasileña, conocida institucionalmente como Itamaraty, a través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de la red social X, en el cual destacó el interés mutuo por dinamizar los mecanismos de cooperación bilateral.

Este acercamiento ministerial da seguimiento directo al diálogo de alto nivel sostenido recientemente entre el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quienes coincidieron durante la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) en Turquía para evaluar el estado de las relaciones binacionales.

"El ministro Mauro Vieira mantuvo contacto telefónico con el canciller de Venezuela, Oliver Blanco, con quien trató asuntos de la agenda económico-comercial entre los dos países", informó de manera oficial el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

La agenda de trabajo entre ambos ministerios busca facilitar los flujos comerciales fronterizos, impulsar inversiones conjuntas y consolidar acuerdos de cooperación económica estratégica.

La llamada de este viernes operacionaliza los compromisos conversados por Lula da Silva y Delcy Rodríguez durante su encuentro bilateral en el marco de la cumbre climática COP31 celebrada en territorio turco.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube