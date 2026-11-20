La presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, celebró la masiva concurrencia registrada en la convocatoria abierta para renovar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y afirmó que el volumen de inscritos superó las proyecciones iniciales, rebasando el millar de candidatos.

“Rebasó nuestras expectativas y hoy contamos con más de 1.000 aspirantes”, declaró Figuera al presentar un balance de este mecanismo, integrado dentro de la estrategia que promueve la representación parlamentaria opositora para encaminar el restablecimiento institucional y democrático del país.

De acuerdo con la dirigente, el proceso facilitó la consignación de expedientes, hojas de vida, credenciales y soportes académicos de los juristas interesados en integrar el máximo juzgado de la República.

En esa línea, subrayó que el objetivo central radica en depurar las listas para escoger a los perfiles con mayor solvencia técnica, capaces de estructurar un sistema de administración de justicia acorde con las exigencias de la sociedad venezolana.

Figuera definió esta etapa como un punto de partida hacia la democratización y enfatizó que la transformación del Poder Judicial resulta indispensable para devolverle credibilidad a las instituciones públicas.

“Que los más aptos puedan ser, en este caso, los magistrados que estén a la altura de un sistema judicial que llene las expectativas y las demandas del pueblo venezolano”, puntualizó.

Asimismo, adelantó que las próximas fases de la hoja de ruta se anunciarán oportunamente y exhortó a la población a sostener el ánimo frente a la reconstrucción institucional.

“Levantemos las banderas de la fe, de la esperanza, de la justicia”, expresó.

Desglose de postulados y cronograma de impugnaciones

Este viernes 20 de noviembre, el Comité de Postulaciones Judiciales divulgó oficialmente la nómina de ciudadanos inscritos para optar a cargos dentro del aparato judicial. Según el reporte consignado, se contabilizaron 1.343 postulaciones distribuidas en tres instancias clave:

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ): 1.066 aspirantes a magistrados.

Inspectoría General de Tribunales: 166 candidatos registrados.

Escuela Nacional de la Magistratura: 111 postulados para su dirección.

Conforme al cronograma establecido, el proceso avanzará ahora hacia un lapso formal de impugnaciones que se extenderá desde este sábado 21 de noviembre hasta el 5 de diciembre de 2026, paso previo a la evaluación de credenciales y selección definitiva de los postulados.