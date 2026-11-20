La compañía canadiense Ensign Energy Services, segundo mayor operador de equipos de perforación de Canadá, anunció este viernes 20 de noviembre un agresivo plan de expansión en Venezuela con el objetivo de elevar su flota operativa de dos a 15 taladros petroleros durante los próximos dos años.

En declaraciones ofrecidas a la agencia Reuters, el director ejecutivo de la firma, Bob Geddes, confirmó que la empresa ya movilizó un tercer equipo de perforación de alta especificación desde la cuenca del Pérmico, en Estados Unidos, hacia territorio venezolano, proyectando su entrada en funcionamiento antes de finalizar 2026.

Adicionalmente, el ejecutivo detalló que un cuarto taladro se encuentra actualmente en tránsito desde Australia para sumarse a las operaciones de la compañía en el país sudamericano.

"Vamos a seguir incorporando equipos. Cada tres meses añadiremos otro taladro allí. Nuestro objetivo es llegar a 15 equipos en los próximos dos años", aseguró Geddes al destacar el dinamismo del mercado energético local.

Contratos con Chevron

Ensign Energy cuenta con una trayectoria de aproximadamente 25 años en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Tres de los nuevos taladros estarán destinados directamente a Chevron —lo que elevará a cinco las unidades contratadas por la petrolera norteamericana—, mientras que los diez equipos restantes podrían asignarse a otras operadoras internacionales con las que Ensign mantiene negociaciones avanzadas.

Para cubrir la creciente demanda en Venezuela, la empresa recertificará y modernizará parte de su capacidad instalada en la cuenca del Pérmico (donde controla el 10 % del mercado, sumado al 22 % que domina en Canadá) antes de embarcar los taladros hacia Sudamérica.

Geddes advirtió que el impulso promovido por Estados Unidos para reactivar la industria petrolera venezolana está generando una fuerte presión sobre la disponibilidad de personal técnico especializado y podría reducir la oferta de equipos en Norteamérica, provocando un eventual alza en las tarifas globales de contratación.